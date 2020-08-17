Названы условия для проведения линеек в школах

Праздник пройдет не для всей школы сразу

Власти разрешили провести в школах традиционные линейки 1 сентября при соблюдении нескольких условий.

В письме Роспотребнадзора и Министерства просвещения России говорится, что линейки пройдут не для всей школы сразу, а для отдельного класса или параллели. Кроме этого, все родители будут обязаны носить маски.

Как отмечает "Интерфакс", в отношении остальных массовых мероприятий между различными классами одной школы или между школами действует запрет.

Ранее стало известно, что в некоторых регионах России учителя должны будут носить маски во время работы. Окончательное решение примут власти регионов, опираясь на эпидемиологическую обстановку.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в нынешнем году в школах столицы не будет массовых мероприятий, в том числе линеек. При этом учебный год начнется 1 сентября и учебные заведения будут работать осенью штатно.

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