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Дышать тяжело: условия жизни в квартире Ефремова назвали невыносимыми

16:29
  • понедельник
  • 17 августа 2020

У актера жилье в центре Москвы

Адвокат Эльман Пашаев рассказал о "жутких условиях" жизни в квартире Михаила Ефремова.
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Защита актера пытается добиться в суде ежедневных прогулок для Ефремова. В качестве аргумента Пашаев рассказал о вреде домашнего ареста для здоровья его подзащитного.

"Дома у Ефремова газовая печь: влажность очень большая, условия жуткие, дом крайне старый, это центр Москвы, дышать очень тяжело. Когда я к нему прихожу, мне очень жарко, приходится выбирать более легкую одежду", - объяснил адвокат суду. (цитата по РИА Новости).

Сейчас актер дышит свежим воздухом у открытого окна после наступления темноты. Пашаев отметил, что у Ефремова, помимо нарушения мозгового кровообращения, обнаружена хроническая обструктивная болезнь легких.

"Это крайне серьезный диагноз. Отец Ефремова (актер Олег Ефремов - прим.ред.) скончался от этой болезни, так как ему своевременно не оказали медицинскую помощь. – заявил в суде Пашаев.

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