Лукашенко допустил проведение новых выборов президента

Это возможно только после принятия новой Конституции, заявил президент

В Белоруссии растет число крупных предприятий, которые присоединились к общенациональной забастовке. Её участники не согласны с результатами прошедших президентских выборов, на которых победу одержал Александр Лукашенко.

В понедельник президент пообщался с рабочими завода в Минске. Он допустил проведение новых президентских выборов, но только после принятия новой Конституции.

"Нам надо принять новую Конституцию. Вы ее должны принять на референдуме и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти", - сказал Лукашенко в понедельник.

Тем временем коллективы целого ряда крупных госпредприятий отказываются работать. В большинстве случаев люди устраивают уличные акции протеста в перерывах или прямо на рабочих местах. Требование протестующих - новые выборы. У предприятий, которые не присоединились к забастовке, устраиваются пикеты, чтобы склонить коллективы на свою сторону.

Протестные акции поддержала Светлана Тихановская - главный оппозиционный кандидат на прошедших президентских выборах. Сейчас она находится в Литве, но готова стать национальным лидером. "Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм", - заявила Тихановская.

Активно оппозиционное движение поддерживает Европа. Великобритания не признала результаты белорусских выборов президента, окружению Лукашенко грозят санкциями. В Германии сообщили, что связывались со Светланой Тихановской, оставив без комментариев подробности разговора.

Подробности смотрите в репортаже Павла Прокопенко.

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