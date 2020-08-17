Собянин рассказал о сроках завершения реставрации ГЭС-2

Пространство станет новым культурным центром города

В Москве на завершающую стадию вышла реконструкция ГЭС-2. Об этом сегодня заявил мэр Москвы Сергей Собянин, посещая территорию бывшей электростанции. Уже в следующем году там планируют завершить все работы и пространство станет новым культурным центром города.

Туристы, офисные сотрудники и праздно гуляющие - в этих местах всегда многолюдно. Всем известно, что остров Балчуг - модное место.

Бывшая электростанция долгие годы была последним не перепрофилированным промышленным строением близ "Красного Октября". Построенная в 1907 году на Болотной набережной, она предназначалась для питания контактной сети городского трамвая и даже снабжала электроэнергией Кремль. Из-за общего износа оборудования была закрыта. Здание выкупил инвестор. Чтобы создать на этом месте дом культуры в современном прочтении.

"Один из крупнейших культурных центров Москвы, который создаётся за частные деньги - всё более и более приобретает реальные черты. Инженерные коммуникации закончены, монтажные работы, в основном, закончены. Ведётся благоустройство. Прокладка внутренних инженерных систем. Благоустройство пешеходного моста заканчивается. И даже появилась уже зелёная берёзовая роща", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Зданию бывшей электростанции вернут первоначальный вид, воссоздадут башню с часами. В процессе работ удалось сохранить геометрию строения. Усиленные фундаменты позволят кровле и историческим стенам выдержать новый конструктив.

"Сам проектировщик запроектировал металлические колонны, которые ставятся буквально 30 на 30, и создается такой эффект, что вся конструкция висит в воздухе", - прокомментировал Милан Миливоевич, руководитель проекта компании-генерального подрядчика.

Свободная планировка - главное отличие этого культурного пространства. Здесь много света. Музейно-образовательный комплекс площадью почти 40 тысяч квадратных метров будет четырехэтажным, в дополнение - два подземных этажа. На крыше установят солнечные батареи - ГЭС-2 будет ориентирована на рациональное потребление электроэнергии. Отдельно стоящему зданию дали название "Своды". Там разместятся творческие мастерские.

"Это будет все: и мастерские, и библиотека, и концертный зал на 450 мест, классы для обучения - многофункциональный центр. Считаю, для города будет хороший подарок", - заявил инвестор проекта Леонид Михельсон.

Пространство вокруг ГЭС-2 станет частью пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки.

Храм Христа Спасителя, до Кремля рукой подать. Все главные московские достопримечательности отсюда в пешей доступности. А в этой березовой роще как раз можно будет дух перевести (см. видео).

Порядка 500 деревьев уже высаживают в грунт на разных уровнях. Роща не только гармонирует с ландшафтом, но и отделяет пространство от городской суеты. Благоустраивают Патриарший пешеходный мост и прилегающую к зданию часть набережной. Там установят амфитеатры, лестницы и лифты для удобства маломобильных граждан. Появится и новый спуск к реке. Окончание работ по реставрации запланировано на I полугодие 2021 года.

Анастасия Мартынова, Михаил Федоров, Андрей Пашутин и Андрей Булычев, "ТВ Центр", Москва.

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