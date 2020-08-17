Израильский иммунолог оценила российскую вакцину от коронавируса

Создание вакцины вызывает массу уважения, заявила Полина Степенская

Центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" в Новосибирске перешёл ко второму этапу испытаний вакцины против COVID-19 - клиническим исследованиям на людях. Все добровольцы чувствуют себя хорошо. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. За рубежом проявляют всё больший интерес к российской вакцине "Спутник-Ви", которая была зарегистрирована 11 августа. Израильский иммунолог назвал нашу разработку прорывом. В Москве уже началось производство препарата.

Первая промышленная партия вакцины от коронавируса, разработанной институтом Гамалеи, составила 15,5 тысячи доз. Сначала ее получат медики как входящие в группу повышенного риска. Параллельно с вакцинацией будет проходить третий пострегистрационный этап исследования препарата. У добровольцев, ранее испытавших вакцину на себе, не было выявлено никаких негативных реакций.

23-летний доброволец Георгий Смирнов работает в общепите, из-за большого потока людей риски заразиться - высокие. А дома - пожилая мама. Поэтому он согласился попробовать вакцину на себе.

"Вакцинация прошла отлично. В первый вечер разболелась немножко голова, утром поднялась температура 37.5, её быстро сбили парацетамолом. Никаких изменений больше не было. Сейчас самочувствие отличное, спокойно гуляю, чувствую себя защищенным", - заявил он.

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса была создана на основе давно известной и зарекомендовавшей себя технологии. На этой платформе основаны еще шесть препаратов, например, против Эболы. "Спутник-Ви" - это векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Она не содержит компонентов COVID-19. В Оксфордском университете тоже разрабатывают препарат для иммунизации от коронавируса по подобной технологии, правда, применяют аденовирус шимпанзе. Но никто в мире пока не использует двухвекторный подход, который является уникальной разработкой центра Гамалеи. И, по мнению, например, израильских ученых российский препарат по эффективности может превосходить разработки других стран.

"Первое, что надо сказать российским ученым и российским медикам, это "Браво!". Создание вакцины вызывает массу уважения. И как врач, и как учёный я думаю, что они создали действительно замечательную вещь и совершили большой прорыв в науке", - заявила РИА Новости профессор Полина Степенская, заведующая отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии университетской клиники Хадасса.

"Спутник-Ви" станет не единственным препаратом для защиты от COVID-19. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" перешел ко второму этапу испытаний своей вакцины - клиническим тестам на людях. В них примут участие 300 добровольцев, в том числе 60 сотрудников самого "Вектора".

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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