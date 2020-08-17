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В Иркутской области завершается строительство новой инфекционной больницы

18:13
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Работы идут с опережением графика

В городе Тулун Иркутской области, который год назад пострадал от разрушительного наводнения, скоро появится новая инфекционная больница, передает "ТВ Центр". Строительство ведётся в рамках частно-государственного партнёрства. Средства предоставил "Сбербанк". Работы идут с опережением графика, предусмотренного контрактом, и могут завершиться уже в сентябре.

На данный момент смонтированы 62 модуля здания из 119. Больницу оснастят по последнему слову техники, а также введут технологию телемедицины. Как заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, таких медицинских учреждений в Сибири пока нет.

"За несколько месяцев создать новый инфекционный корпус с современным оборудованием, которое, действительно, нужно, провести обучение и сделать так, чтобы оно помогало людям в лечении, в профилактике, в диагнозе, ну в выздоровлении, в первую очередь. Я думаю, что для Иркутской области, где высокий риск заболевания внебольничной пневмонией... Мы знаем, что каждый раз сезонность - очень много заболевших и старшего поколения, и молодых людей. Это даст - и в том числе, в Тулуне - возможность качественно проводить лечение", - заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

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