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Полицейский спас упавшего на рельсы пассажира метро

18:18
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Он вытащил мужчину на станцию за мгновение до приближения состава

Решительные действия полицейского спасли жизнь пассажиру метро. На станции "Курская" Кольцевой линии мужчина у края платформы потерял равновесие и упал на рельсы.

Стоящий рядом полицейский Александр Загорский успел среагировать за считанные секунды. Он подал знак машинисту подъезжающего поезда, чтобы тот применил экстренное торможение. Затем успел схватить пострадавшего за плечи и вытащил мужчину на станцию за мгновение до приближения состава.

Спасенный пояснил, что из-за большой загруженности на работе не спал несколько суток. На платформе он почувствовал резкое недомогание и упал на рельсы. Медики осмотрели пострадавшего - его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Я незамедлительно среагировал - быстро побежал к нему, немного не успел добежать - человек упал туда и уже выходил поезд. Человек пришёл в себя, пытался подскочить, вылезти, схватился двумя руками за платформу, чтобы вылезти, но руки начали скользить, в этот момент я успел поймать его за плечи и вытянул на платформу. И в этот момент поезд заскочил уже. Но я думаю, что на моём месте каждый бы так поступил, это наша работа. Мы выполняем её", - сказал старший сержант полиции отдельного батальона 4-го отдела Управления внутренних дел на Московском метрополитене Александр Загорский.

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