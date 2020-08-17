Российский истребитель перехватил американского шпиона над Балтикой

И заставил его уйти от границы

Российский истребитель Су-27СМ поднялся для перехвата самолета-разведчика RC-135 ВВС США.

Инцидент произошел 17 августа над Балтийским морем. Как сообщили в Национальном центре управления обороной, РЛС засекли в воздухе самолет, который приближался к государственной границе России.

Поднявшийся в воздух Су-27СМ заставил американского разведчика развернуться и уйти от госграницы. После операции истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

В последнее время участились случаи перехвата американских самолетов-разведчиков возле российских государственных границ. Как сообщает РИА Новости, с начала августа произошло около 10 подобных инцидентов.

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