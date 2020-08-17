Депутат Мосгордумы Орлов: Москва поможет пострадавшим из-за коронавируса учреждениям культуры

Им окажут финансовую поддержку

Москва окажет финансовую поддержку учреждениям культуры, пострадавшим из-за коронавируса. Дополнительные бюджетные ассигнования помогут столичным организациям культуры пережить последствия пандемии COVID-19. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Степан Орлов.

"То, что учреждениям культуры необходима серьезная поддержка, было очевидно. Отрадно, что решения со стороны правительства Москвы последовали незамедлительно!", - сказал Степан Орлов (цитата по АГН "Москва").

Ранее в июле 2020 года представители московского цеха деятелей культуры обратились к депутатам Московской городской думы с просьбой о помощи из-за сложившегося в этой сфере "крайне непростого положения".

"Парламентарии отреагировали оперативно: на совместном заседании фракции "Единая Россия" и депутатского объединения "Моя Москва" решили выйти с соответствующим обращением к мэру столицы Сергею Собянину", - добавил депутат.

Степан Орлов уточнил, что правительство Москвы направило в Мосгордуму официальный ответ, в котором сообщило, что из бюджета города во II квартале текущего года культурным организациям была оказана реальная помощь с формулировкой "с целью покрытия жизнеобеспечивающих расходов, сохранении численности и уровня заработной платы работников". Поддержка продолжится и впредь - с тем, чтобы не допустить "риски возникновения задолженности по оплате труда работников, содержанию имущественных комплексов".

Также парламентарий отметил, что в числе других действенных мер, призванных исправить положение дел в сфере культуры, - отсрочка налоговых платежей, а также освобождение от арендных платежей за земельные участки и объекты недвижимости, находящиеся в городской собственности.

"Политика московских властей ясно показывает, что жертвовать культурой даже в нынешние не самые простые времена никто не собирается!", - заключил Орлов.

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