"Впервые в истории": Украина отозвала посла из Белоруссии

Он вылетел в Киев для консультации

Украинский посол в Белоруссии вызван в Киев для консультаций в связи с событиями после выборов президента.

Об этом заявил иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

"Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Белоруссией и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирал 80,01% голосов избирателей, его главный соперник – Светлана Тихановская - 10,12%.

Никто из оппозиционных кандидатов результаты выборов не признал. В стране девятый день не утихают уличные протесты и митинги.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"