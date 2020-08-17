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Мосгорсуд не разрешил Ефремову гулять по два часа в день

17:46
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Оснований для изменения условий домашнего ареста нет

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову до января 2021 года.
Дышать тяжело: условия жизни в квартире Ефремова назвали невыносимыми

Ранее защита актера требовала разрешить ему прогулки под домашним арестом по два часа в день в сопровождении сотрудника ФСИН. Адвокат Эльман Пашаев жаловался на "невыносимые" условия жизни в квартире Ефремова. 

"Выслушав мнения сторон, суд не нашел основания для удовлетворения ходатайства адвокатов обвиняемого Ефремова о разрешении прогулок и отклонил их жалобу на условия домашнего ареста", - огласил решение судья. (цитата по ТАСС).

Таким образом, постановление Пресненского районного суда Москвы осталось в силе, а апелляционная жалоба адвокатов Ефремова - без удовлетворения.

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