Мосгорсуд не разрешил Ефремову гулять по два часа в день

Оснований для изменения условий домашнего ареста нет

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову до января 2021 года.

Ранее защита актера требовала разрешить ему прогулки под домашним арестом по два часа в день в сопровождении сотрудника ФСИН. Адвокат Эльман Пашаев жаловался на "невыносимые" условия жизни в квартире Ефремова.

"Выслушав мнения сторон, суд не нашел основания для удовлетворения ходатайства адвокатов обвиняемого Ефремова о разрешении прогулок и отклонил их жалобу на условия домашнего ареста", - огласил решение судья. (цитата по ТАСС).

Таким образом, постановление Пресненского районного суда Москвы осталось в силе, а апелляционная жалоба адвокатов Ефремова - без удовлетворения.

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