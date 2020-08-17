Два грибника подорвались в подмосковном лесу

Один из них получил осколочное ранение в ягодицу

Полиция Подмосковья выясняет обстоятельства, при которых пострадали два грибника.

Инцидент произошел в лесу под Клином. Двое мужчин собирали грибы и наткнулись на металлический предмет, изъеденный коррозией. Один из них отбросил подозрительную находку в сторону, после чего произошел взрыв, пишет "360".

Раненых грибников привезли в клинскую больницу. Один из пострадавших получил осколочные ранения ягодицы, голени и брюшной стенки, второй травмировал голень и шею.

Сильно пострадавшего грибника оставили в больнице, другого отправили лечиться домой. Оба они оказались жителями Зеленограда.

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