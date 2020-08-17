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Депутат МГД Ольга Мельникова рассказала о развитии сети молочных кухонь в Москве

18:27
  • понедельник
  • 17 августа 2020

До конца года в столице появятся еще два молочно-раздаточных пункта - во Внукове и Некрасовке

Москва продолжит развитие сети молочных кухонь, а также расширит ассортимент продуктов питания, которые смогут получить семьи в соответствии с рекомендациями педиатров.

"Самая большая льготная категория в Москве - это дети до трёх лет. Уход за малышом - это тяжёлый труд, и помощь в виде готовых продуктов - серьёзное подспорье для матери. Обеспечить детей полезным, полноценным питанием крайне важно именно в первые годы жизни, когда закладываются основы здоровья, и эту нагрузку берет на себя Москва", - сказала депутат Мосгордумы Ольга Мельникова в беседе с изданием "Аргументы и факты".

В настоящее время в Москве действует 251 молочно-раздаточный пункт, где бесплатно получают продукты более 327 тысяч семей. Речь идёт о беременных женщинах, кормящих матерях, детях до трёх лет, детях из многодетных семей, не достигших семилетнего возраста, о детях-инвалидах и детях до 15 лет, имеющих хронические заболевания.

Мельникова отметила, что до конца года в российской столице появятся ещё два молочно-раздаточных пункта. Они будут открыты во Внукове и Некрасовке.

Депутат Мельникова подчеркнула, что в настоящее время система молочно-раздаточных пунктов является как мерой соцподдержки, так и медпомощью. Она пояснила, что сейчас здесь можно получить не только молочные продукты, но и сухие смеси, соки, мясные, фруктовые и овощные пюре.

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