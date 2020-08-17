Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

Вашингтон будет внимательно следить за происходящим в республике, заявил президент США

Президент США Дональд Трамп дал оценку ситуации в Белоруссии, где с 9 августа не стихают протесты после выборов президента. "Ситуация в Белоруссии ужасная. Мы будем внимательно ее отслеживать", - сказал Трамп (цитата по ТАСС).

Ранее протесты прокомментировали во многих странах Европы. Так, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что задержанные в ходе демонстраций должны быть отпущены немедленно. По его словам, ОБСЕ могла бы взять на себя перепроверку итогов выборов в Белоруссии.

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что действующий президент больше не имеет легитимности, поскольку якобы потерял поддержку большинства населения страны.

Та же риторика - в британском МИД. В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что Лондон вместе с союзниками готов ввести санкции против Минска за "нечестные выборы" и "жуткие репрессии".

Подробнее о протестах в Белоруссии смотрите в репортаже ТВЦ:

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