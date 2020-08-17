ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии

18:59
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Вашингтон будет внимательно следить за происходящим в республике, заявил президент США

Президент США Дональд Трамп дал оценку ситуации в Белоруссии, где с 9 августа не стихают протесты после выборов президента. "Ситуация в Белоруссии ужасная. Мы будем внимательно ее отслеживать", - сказал Трамп (цитата по ТАСС).

Ранее протесты прокомментировали во многих странах Европы. Так, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что задержанные в ходе демонстраций должны быть отпущены немедленно. По его словам, ОБСЕ могла бы взять на себя перепроверку итогов выборов в Белоруссии.

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что действующий президент больше не имеет легитимности, поскольку якобы потерял поддержку большинства населения страны.

Та же риторика - в британском МИД. В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что Лондон вместе с союзниками готов ввести санкции против Минска за "нечестные выборы" и "жуткие репрессии".

Подробнее о протестах в Белоруссии смотрите в репортаже ТВЦ:

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.