Есть пострадавшие: школьный автобус врезался в дерево

Четверых детей госпитализировали

Четырнадцать человек получили травмы в результате аварии со школьным автобусом в Германии.

ДТП произошло утром 17 августа в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, пишет РИА Новости. Проехав свой поворот, автобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево.

В результате столкновения пострадали 13 школьников и водитель. Четверых детей госпитализировали.

На месте аварии работают пожарные, сотрудники скорой помощи и полиции. Начало расследование причин ДТП.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"