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Есть пострадавшие: школьный автобус врезался в дерево

19:14
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Четверых детей госпитализировали

Четырнадцать человек получили травмы в результате аварии со школьным автобусом в Германии.

ДТП произошло утром 17 августа в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, пишет РИА Новости. Проехав свой поворот, автобус выехал на встречную полосу и врезался в дерево.  

В результате столкновения пострадали 13 школьников и водитель. Четверых детей госпитализировали.

На месте аварии работают пожарные, сотрудники скорой помощи и полиции. Начало расследование причин ДТП.

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