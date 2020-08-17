В Москве горело общежитие МГУТУ имени Разумовского

Эвакуировали более 100 человек

В столице загорелось общежитие Московского государственного университета технологий и управления (МГУТУ) имени Разумовского.

Здание находится по адресу: 1-й Балтийский переулок, 6/21, корпус 1. Пожар начался на шестом этаже, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Огнем были охвачены 50 квадратных метров, на данный момент пожар потушен.

Спасатели эвакуировали 123 человека. На месте работают сотрудники МЧС. По официальным данным, пострадавших нет, но РЕН ТВ пишет о трех раненых.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

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