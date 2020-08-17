Обворовавшая депутата Госдумы модель поплатилась

Суд приговорил девушку к 4 годам колонии

Суд в Москве приговорил к четырем годам колонии модель Ольгу Синтюреву по делу о краже крупной суммы денег у депутата Госдумы Сергея Жигарева. Отбывать срок девушка будет после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

Виновным в краже также признан сообщник модели Ибрагим Дудаев. Он проведет в колонии 4 года, как и Синтюрева.

Исковое заявление депутата Жигарева удовлетворено частично, передает РИА Новости. С фигурантов дела взысканы 325 679 рублей 50 копеек, в удовлетворении остальной части иска отказано.

Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление потерпевшего Краюшкина А.Б., которому принадлежала часть украденных денег. Имущественный вред в 22 525 436 рублей взыскан солидарно с обоих подсудимых.

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