Ученые назвали провоцирующие рак средства гигиены

Они нарушают работу эндокринной системы

Ученые сообщили о средствах гигиены и бытовой химии, которые увеличивают риск возникновения рака, ожирения и бесплодия.

Несколько лет назад в этот список входили 15 опасных веществ, сейчас он вырос до 45 наименований, пишет РИА Новости.

Речь идет о соединениях из группы перфторалкильных и полифторалкильных, диоксидов, фталатов, полибромированных дифениловых эфиров. Из-за этих веществ у людей могут произойти серьезные нарушения эндокринной системы.

Например, полибромированные дифениловые эфиры вызывают ожирение у детей и проблемы с репродуктивной функцией у взрослых.

Кроме того, ученые выяснили, что опасные соединения могут содержаться не только в средстве для мытья посуды, косметике или геле для душа, но и в зубных нитях и щетках. В них можно обнаружить перфторалкильные и полифторалкильные соединения, которые провоцирует рак щитовидной железы и рак яичников у женщин.

"В щетине возникают микротрещины, где накапливается антибиотик триклозан. Его иногда добавляют в зубные пасты, так как он защищает десны от воспаления. Однако в больших количествах это вещество способствует гормональным нарушениям", - объяснили специалисты.

Другие вещества, в частности, бисфенолы, нередко присутствующие в пластике, способны стать причиной синдрома дефицита внимания.

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