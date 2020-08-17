В Минздраве Белоруссии подтвердили гибель двух человек во время протестов

В больницах находятся 158 человек

В ходе протестов в Белоруссии погибли два человека. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Владимир Караник. По его словам, в больницах находятся 158 человек, из них трое - в тяжелом состоянии.

Караник подтвердил гибель двух участников акций протеста во время общения с протестующими у здания Минздрава. Он ответил на несколько вопросов и вскоре уехал под крики "Позор!", передает портал Tut.by.

Караник не сообщил имена погибших, а также обстоятельства их гибели. По данным белорусских СМИ, один из них - Александр Тарайковский, он умер в Минске, другой - Александр Вихор, умерший после задержания в Гомеле. Следственный комитет Белоруссии считает, что Вихор погиб в результате передозировки наркотиков.

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