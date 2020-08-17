ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минздраве Белоруссии подтвердили гибель двух человек во время протестов

20:26
  • понедельник
  • 17 августа 2020

В больницах находятся 158 человек

В ходе протестов в Белоруссии погибли два человека. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Владимир Караник. По его словам, в больницах находятся 158 человек, из них трое - в тяжелом состоянии.

Караник подтвердил гибель двух участников акций протеста во время общения с протестующими у здания Минздрава. Он ответил на несколько вопросов и вскоре уехал под крики "Позор!", передает портал Tut.by.

Караник не сообщил имена погибших, а также обстоятельства их гибели. По данным белорусских СМИ, один из них - Александр Тарайковский, он умер в Минске, другой - Александр Вихор, умерший после задержания в Гомеле. Следственный комитет Белоруссии считает, что Вихор погиб в результате передозировки наркотиков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Врачи оказывают помощь пострадавшему во время акции протеста в Минске
Врачи оказывают помощь пострадавшему во время акции протеста в Минске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.