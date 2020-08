"Украли образ гопников": Little Big заподозрили в плагиате

С музыкантов требуют почти 12 миллионов рублей

Сооснователь российской группы Hard Bass School Валь Толетов подал в суд на группу Little Big за плагиат.

По мнению Толетова, Илья Прусикин и его команда позаимствовали ключевые элементы из его ранней песни "Раз-раз-раз, это хардбасс" (2010) и использовали в своих треках Pop On The Top (2019) и "Слэмятся пацаны" (2018).

Кроме того, музыкант уверен, что Little Big "срезали авторский басс, украли танцевальное движение и образ гопников", пишет издание "Подъем". В результате Толетов хочет взыскать с коллег 11,7 миллиона рублей.

Ранее группу Little Big заподозрили в плагиате песен группы Black Eyed Peas. Пользовательница соцсети TikTok обратила внимание на сходство трека My Humps с композициями Go Bananas и UNO.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"