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"Украли образ гопников": Little Big заподозрили в плагиате

20:50
  • понедельник
  • 17 августа 2020

С музыкантов требуют почти 12 миллионов рублей

Сооснователь российской группы Hard Bass School Валь Толетов подал в суд на группу Little Big за плагиат.

По мнению Толетова, Илья Прусикин и его команда позаимствовали ключевые элементы из его ранней песни "Раз-раз-раз, это хардбасс" (2010) и использовали в своих треках Pop On The Top (2019) и "Слэмятся пацаны" (2018).

Кроме того, музыкант уверен, что Little Big "срезали авторский басс, украли танцевальное движение и образ гопников", пишет издание "Подъем". В результате Толетов хочет взыскать с коллег 11,7 миллиона рублей.

Ранее группу Little Big заподозрили в плагиате песен группы Black Eyed Peas. Пользовательница соцсети TikTok обратила внимание на сходство трека My Humps с композициями Go Bananas и UNO.

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