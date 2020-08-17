"Разговор по-мужски": Лукашенко назвал условие передачи своих полномочий

Оппозиция уже отчиталась о создании Координационного совета по передаче власти

Александр Лукашенко встретился с работниками ряда минских предприятий, которые остались недовольны результатами президентских выборов. Напомню, они прошли 8 дней назад. Глава республики заявил, что не намерен покидать свой пост под давлением, но готов к повторным выборам при определенных условиях.

На этих кадрах рабочие нескольких минских предприятий идут к проходной завода колёсных тягачей. Именно сюда на вертолёте прибывает Александр Лукашенко. На территории МЗКТ белорусский президент встречается с коллективом, часть которого несколько дней назад устроила забастовку.

- Уходи, уходи... - Спасибо, отвечаю вам на этот вопрос. Можете ещё покричать. Никогда вы от меня не дождётесь, что бы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос. Второй вопрос. Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые. - Да… Без тебя... - Отвечаю на этот вопрос. Мы провели выборы, пока вы меня не убьете, других выборов не будет.

Лукашенко призывает людей не поддаваться на провокации, чтобы не потерять страну, выражает готовность разговаривать с рабочими по-мужски.

"Вас клонит в политическую плоскость. Но запомните — там, в политике, куда вы ринулись, не понимая, другие законы. Другие законы. Чтобы потом не было больно ни мне, ни вам, ни народу, когда мы потеряем государство", - заявил Лукашенко.

Однако часть сотрудников ещё целого ряда крупнейших белорусских предприятий и государственных СМИ отказываются работать. Многие люди напротив - как на этом минском заводе "Атлант" - отказываются бастовать. Но у проходной оппозицией тут же устраивается митинг, чтобы склонить коллектив на свою сторону.

К забастовкам и ежедневным акциям протеста призывает и Светлана Тихановская - главный оппозиционный кандидат на прошедших президентских выборах. Едва ситуация после выборов начала обостряться - она покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. Несколько дней Тихановская молчала, а теперь регулярно публикует из-за границы свои видеообращения.

"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм", - предлагает она.

В то же время на встрече с рабочими Лукашенко допустил передачу своих полномочий, но только после принятия новой Конституции.

"Нам надо принять новую конституцию... Вы её должны принять, вы её должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции провести, если вы хотите, выборы", - сказал президент.

То есть белорусский лидер предлагает своё решение политического кризиса. На этот факт многие эксперты призывают обратить внимание.

"Я так понимаю, что он предлагает общенародный характер принятия новой Конституции Белоруссии и после её принятия могут быть выборы. Сколько это займет времени, какой должен быть переходный период, наверное, за год это могло бы произойти", - заявил политолог Дмитрий Куликов.

Требование оппозиции - сразу новые выборы и быстрый трансфер власти на их условиях. Уже даже создан некий предварительный состав так называемого Координационного совета по передаче власти. Пока это список из 36 фамилий, без каких-либо полномочий. Но за спиной оппозиции пытается закрепиться Запад.

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии "ужасной". Великобритания не признала результаты президентских выборов. В Германии сообщили, что связывались со Светланой Тихановской, оставив без комментариев подробности разговора. Известно лишь, что Ангела Меркель призывает белорусское общество к национальному диалогу. Прокомментировал ситуацию французский лидер Эммануэль Макрон.

"Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета", - написал он в твитере.

На это заявление уже отреагировала официальный представитель российского МИД. "Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч "желтых жилетов", которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета? Когда же Европейский Союз перестанет дожидаться просьб президентов стран-членов и начнёт инициативно мобилизоваться на поддержку протестных акций на своём пространстве? Лицемерие как оно есть", - написала она в соцсети.

В среду 19 августа лидеры Евросоюза проведут саммит в формате видеоконференции, где обсудят ситуацию в Белоруссии. Дальше всех пока зашли страны Прибалтики. Вслед за Литвой - Латвия открыто объявила, что выделит 150 тысяч евро для белорусских неправительственных организаций.

Пётр Вершинин. Павел Прокопенко. Александр Званцев. "ТВ Центр".

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