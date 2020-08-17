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В Минске тысячи протестующих собрались у здания СИЗО №1

22:13
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Они потребовали освободить задержанных

В Белоруссии вечером возобновились акции протеста. Они проходят в разных городах страны, в том числе в Минске, передает "ТВ Центр".

В столице республики несогласные с результатами выборов собрались на площади Независимости у Дома правительства. По оценкам очевидцев, на улицы вышли около 5-7 тысяч человек. Официальные данные о количестве участников акции пока не приводятся. Часть из митингующих направилась к СИЗО номер 1, где, предположительно, находятся незарегистрированный кандитат в президенты Виктор Бабарико и Сергей Тихановский, а также те, кто был задержан на акциях протеста в предыдущие дни. Собравшиеся требовали их освободить. Милиция в происходящее не вмешивается.

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