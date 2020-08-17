Избивший двух детей отчим-изувер арестован

В ходе допроса обвиняемый признал вину

Люблинский районный суд принял решение об аресте мужчины, который избил двоих детей своей супруги. После нападения отчима годовалая девочка была госпитализирована с тяжелыми травмами - у нее проломлен череп. У трехлетнего мальчика - ушибы и ссадины. В ходе допроса подозреваемый признал вину.

Михаилу Счастливому - 21 год, а его супруге - 23. В их семье трое детей. И она вроде бы счастливая, судя по фотографиям в социальных сетях. Общий ребёнок, по имеющейся информации, у них один - ему сейчас 2 месяца. Ещё мальчик, ему три, и годовалая девочка. И вот они, по данным следствия, стали жертвой отчима.

- Счастливый обвиняется в совершении тяжкого преступления против жизни и здоровья малолетнего. Санкцией уголовного кодекса предусмотрено наказание свыше трёх лет.

Михаил был дома. Супруга гуляла. По версии следствия, девушка задерживалась, чем вызвала гнев мужа. Свою обиду тот решил выместить на ее детях. Скорую помощь вызвала мать, когда всё-таки домой вернулась. В больнице выяснилось, что у девочки проломлен череп. Своего ребенка Михаил, кстати, не тронул.

"Дети находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. С ними находится их мать. Мужчина задержан, ведётся следствие. Я буду следить за этой ситуацией", - пообещала уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

Живут они в сталинке на окраине Москвы. Семью в полном составе соседи никогда не видели. Разве что иногда становились невольными свидетелями скандалов молодой супружеской пары.

Недавно, как рассказывают жители, юного отца, заснувшего в нетрезвом виде прямо на лестничной клетке, со скандалом уже увозила полиция. Поэтому когда сотрудники снова выводили его из подъезда, никто из соседей не придал этому особого значения. О случившейся трагедии жители дома узнали уже из новостей. Счастливый, постоянно вытиравший глаза во время судебного заседания, арестован. Супруга от комментариев отказывается.

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство малолетнего". Проверят и мать на предмет неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Дмитрий Гусев. Татьяна Сидорова. Сергей Сенченков. "ТВ Центр".

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