Как отличить коронавирус от простуды и гриппа

Понятное и доступное объяснение от врача

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко дала несколько советов, как отличить коронавирус от ОРВИ и сезонного гриппа.

Все дело в том, что все три недуга начинаются практически одинаково: в первые дни у заболевшего нет высокой температуры, он испытывает легкую слабость и недомогание.

Главное отличие коронавируса в том, что он начинается постепенно, легкая фора заболевания может длиться до 14 дней. Кроме того, больной жалуется на потерю обоняния и вкуса, пишет издание "Ридус". При тяжелой форме COVID-19 температура повышается до 38,5–39 градусов, а также начинается кашель, одышка.

Грипп и ОРВИ, в свою очередь, начинаются резко – в течение 3-7 дней, обычно сопровождаются ломотой, насморком и болью в горле. У некоторых даже случается нарушение стула.

"При этом кашель может быть или не быть. Это плохое самочувствие при гриппе обычно длится пару дней, редко - пять дней, а потом должно наступить облегчение", - сообщила врач.

В любом случае, при симптомах недомогания нужно вызвать врача на дом, подчеркнула Романенко. Медицинские работники умеют хорошо диагностировать все три заболевания.

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