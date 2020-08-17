Михаил Галустян попал в больницу из-за проблем с сердцем

У юмориста не лучший период жизни

Известный шоумен, юморист и актер Михаил Галустян попал в больницу из-за жалоб на боли в сердце.

"У юмориста диагностировали нестабильную стенокардию. Состояние актера стабильное", - сообщает telegram-канал "112".

Сейчас состояние 40-летнего артиста оценивается как стабильное.

Месяц назад стало известно, что компания Галустяна "Вайзерлайф", производящая приложения для смартфонов, обанкротилась. Она проработала около года.

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