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Михаил Галустян попал в больницу из-за проблем с сердцем

22:01
  • понедельник
  • 17 августа 2020

У юмориста не лучший период жизни

Известный шоумен, юморист и актер Михаил Галустян попал в больницу из-за жалоб на боли в сердце.

"У юмориста диагностировали нестабильную стенокардию. Состояние актера стабильное", - сообщает telegram-канал "112".  

Сейчас состояние 40-летнего артиста оценивается как стабильное.

Месяц назад стало известно, что компания Галустяна "Вайзерлайф", производящая приложения для смартфонов, обанкротилась. Она проработала около года.

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Михаил Галустян
Михаил Галустян
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