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Трамп придумал обидное прозвище для Байдена и Обамы

22:36
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Два в одном для экономии времени

Президент США Дональд Трамп предложил называть своего предшественника Барака Обаму и конкурента Джо Байдена одним именем.
Трамп значительно сократил отставание от Байдена

Известный своей любовью давать прозвища политическим соперникам Трамп предложил называть их – Обайден. Новое прозвище Трамп озвучил во время выступления в Миннесоте, где он раскритиковал своего предшественника за экономическую политику. Джо Байден во времена Обамы занимал пост вице-президента.

"Это были Обама и Байден. Обайден, как и их называю, если коротко. Мне нравится этот термин, он экономит много времени", - сказал президент.

Джо Байден – главный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2020 года. Трамп регулярно называет его "Сонны Джо", передает РИА Новости

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