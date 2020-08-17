Трамп придумал обидное прозвище для Байдена и Обамы

Два в одном для экономии времени

Президент США Дональд Трамп предложил называть своего предшественника Барака Обаму и конкурента Джо Байдена одним именем.

Известный своей любовью давать прозвища политическим соперникам Трамп предложил называть их – Обайден. Новое прозвище Трамп озвучил во время выступления в Миннесоте, где он раскритиковал своего предшественника за экономическую политику. Джо Байден во времена Обамы занимал пост вице-президента.

"Это были Обама и Байден. Обайден, как и их называю, если коротко. Мне нравится этот термин, он экономит много времени", - сказал президент.

Джо Байден – главный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2020 года. Трамп регулярно называет его "Сонны Джо", передает РИА Новости

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