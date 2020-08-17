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Женщина очнулась в морге под Курском

22:51
  • понедельник
  • 17 августа 2020

Врачи сочли пациентку мертвой

В Курской области пожилая пациентка, которую врачи признали мертвой, очнулась в морге.

Инцидент произошел в Горшеченской районной больнице 14 августа. Местную жительницу госпитализировали с болями в животе. Медики заподозрили у нее непроходимость кишечника и обнаружили в организме злокачественную опухоль с обширными метастазами.

После хирургического вмешательства у женщины произошла клиническая смерть. Ни дыхания, ни пульса не было. Пациентку сочли мертвой и отправили в морг. На следующий день сотрудник морга обнаружил женщину живой. Пациентку отправили в больницу Курска, ее состояние тяжелое. 

Как пишет портал "Курские известия", у Горшеченской районной больницы нет оборудования, которое может обнаружить мозговую активность, поэтому проверка ведется по внешним факторам.

По данному случаю начата служебная проверка, об этом написала в своем telegram-канале администрация региона.

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