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Минобороны вывезло 26 российских детей из Сирии

08:21
  • вторник
  • 18 августа 2020

Большинству из доставленных на родину детей от 2 до 6 лет

В Москву из Сирии вывезли 26 российских детей, которые находились в приютах Дамаска. Большинству из них - от двух до шести лет.
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В полете их сопровождала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, а также группа медиков, пишет kp.ru. Всего уже оформлены документы для 122 российских детей, находящихся в Арабской республике. Их вывезут в ближайшее время несколькими бортами. Ну а те, кто прибыл сегодня, сначала отправятся в подмосковный пансионат, а затем разъедутся по разным регионам к своим опекунам. Этот рейс Минобороны стал первым после введения ограничений из-за коронавируса.

"Мы очень ждали, мы добивались этого вылета, конечно, мы благодарим наш штаб по профилактике коронавирусной инфекции, потому что благодаря ему удалось найти тот выход, который позволил привезти детей. Надеемся, что сейчас начнется новая жизнь - их ждут бабушки дедушки, дяди, тети и после того, как пройдет карантинный период, они разъедутся по домам. Оформлены уже все документы, с ведомствами согласована специальная программа, по которой они будут  реабилитироваться", - рассказала Кузнецова.

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