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Путина признали гроссмейстером мирового уровня

08:20
  • вторник
  • 18 августа 2020

В этой же лиге и председатель КНР Си Цзиньпин

Владимир Путин – "шахматист мирового уровня". Такую характеристику президенту России дал американский лидер Дональд Трамп. В той же высшей лиге, по мнению главы Белого дома, играют руководители Китая, Северной Кореи и Турции.
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"Путин, председатель КНР Си, Ким Чен Ын, президент Турции Эрдоган — все они шахматисты мирового класса", — заявил Трамп в своем выступлении, которое транслировал телеканал CNN.

Дав столь высокую оценку своим коллегам, президент США заявил, что противостоять им на посту лидера Америки способен только он. "Никто не сделал того, что я сделал с Китаем, с Россией", — заявил Трамп.

Действующий президент США пояснил, что бывший вице-президент США Джозеф Байден, если и победит на выборах, не сможет работать на равных с названными "гроссмейстерами". По словам Трмпа, у Байдена нет опыта ведения переговоров с Пекином – и в результате "Китай завладеет Соединенными Штатами".

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