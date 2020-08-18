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Более 23 тысяч человек записались на занятия "Московского долголетия" на свежем воздухе

08:35
  • вторник
  • 18 августа 2020

Занятия возобновились с 1 августа

За две недели на занятия проекта "Московское долголетие" на свежем воздухе записались свыше 23 тысяч человек. Секции и кружки возобновили работу с 1 августа.

Как рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, только в первые дни на занятия на свежем воздухе записались 16,5 тысячи человек, а за две недели их количество увеличилось более чем на 30%. Самым популярным видом активности на свежем воздухе стали спортивные занятия.

Участники "Московского долголетия" могут выбрать скандинавскую ходьбу, зумбу, йогу, цигун, настольный теннис, оздоровительную гимнастику и многое другое. В прошлом году в это время на открытых площадках подобные занятия посещали всего 8,5 тысяч человек.

Кроме того, москвичам доступны творческие и образовательные занятия, в частности, рисование, пение, рукоделие, ландшафтный дизайн, иностранные языки, информационные технологии и лекции по истории Москвы. Они тоже проходят под открытым небом.

Еще более тысячи групп продолжают работать онлайн до полного снятия ограничений.

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