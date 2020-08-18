В России предложили закрыть кальянные до конца года

Минздрав рассмотрит это предложение

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил главе Минздрава Михаилу Мурашко закрыть кальянные заведения до конца 2020 года. По его мнению, это снизит риск распространения коронавируса.

Хамзаев напомнил, что ряд экспертов, в том числе из Минздрава, указывали на опасность кальянов, которые могут служить переносчиками инфекционных заболеваний.

Запрет кальянных, уверен член ОП, особенно актуален в осенний период, когда ожидается "усиление распространения коронавирусной инфекции".

Как передает RT, Султан Хамзаев также предложил запретить продажу кальянов в ресторанах и кафе. По его мнению, остановить продажу нужно до 31 октября 2020. Потом уже в силу вступит закон, запрещающий курить кальян в местах общепита.

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