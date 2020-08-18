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Более 200 частных галерей и арт-аукционов могу получить субсидии правительства Москвы

08:58
  • вторник
  • 18 августа 2020

Размер субсидии составляет до 700 тысяч рублей

Столичные частные компании в сфере искусства смогут претендовать на субсидии. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Владельцы частных галерей и арт-аукционов смогут получить субсидии до 700 тысяч рублей.

Субсидия на участие в конгрессно-выставочной деятельности позволяет возместить затраты на регистрационный взнос, создание стенда или аренду выставочной площади для мероприятий, которые проходили с 1 января 2019 года. Получить компенсацию можно за выставки, включенные в утвержденный перечень или обладающие знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии либо Российского союза выставок и ярмарок.

Максимальный размер субсидии составляет 350 тыс. руб. для российских мероприятий и 700 тыс. руб. для международных.

Кроме того, арт-аукционы и частные галереи смогут компенсировать затраты на выплату комиссии агрегаторам для продвижения продукции через интернет-площадки. Компании смогут возместить до 10% от стоимости размещаемых товаров. Максимальный размер выплаты составляет 700 тысяч.

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