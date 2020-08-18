Ученые создали самый вкусный и полезный шоколад

Секрет успеха - арахисовая кожура

Специалисты Американского химического общества решили создать самый вкусный и полезный шоколад.

По словам ученых, молочный шоколад пользуется наибольшей популярностью благодаря своим вкусовым качествам, однако пользу для организма приносит именно горький шоколад. В последнем много антиоксидантов, фенольных соединений и полезных микроэлементов.

Специалисты решили соединить вкус и пользу, пишет iz.ru. Для этого они добавили в молочный шоколад кожуру арахиса, которая содержит фенольные соединения.

Добровольцы, которые съели обычный молочный шоколад и молочный шоколад с арахисовой кожурой, не почувствовали никакой разницы.

Примечательно, что кожура арахиса относится к числу пищевых отходов. Ежегодно люди выбрасывают тысячи тонн красной кожицы, хотя она, как оказывается, является источником антиоксидантов.

Ученые намерены и дальше экспериментировать с составом "идеального" шоколада. Например, вместо арахисовой кожуры они хотят использовать кофейную гущу, чайные листья и другие пищевые отходы, богатые фенольными соединениями.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"