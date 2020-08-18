Названа опасность яблок

Этот фрукт достаточно калориен

Диетологи и эндокринологи накануне Яблочного Спаса рассказали о пользе и вреде этого фрукта. Так, его избыточное потребление небезопасно для людей с сахарным диабетом и ожирением.

Яблоки — это весьма калорийные продукты, поскольку в них содержится фруктоза, сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Залина Гусова. Кроме того, по словам нутрициолога и диетолога Алексея Калинчева, фруктовых соков лучше избегать из-за их высокого гликемического индекса.

Однако у яблок есть и множество достоинств. Так, этот фрукт является рекордсменом по содержанию железа. "А железо необходимо для кроветворения, для поддержания достаточного количества эритроцитов, красной части нашей крови, которая переносит кислород, питает органы и ткани", - приводит РИА Новости слова Гусовой.

На прошлой неделе врач-диетолог Дарья Русакова сказала, что ежедневно можно съедать не больше двух ложек меда. Вопреки расхожему мнению, нем не так уж много витаминов и полезных веществ.

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