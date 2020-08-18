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Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

09:05
  • вторник
  • 18 августа 2020

Чиновник более бессимптомно

Глава российского Минэнерго Александр Новак заболел коронавирусом.  Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин  на заседании комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в Благовещенске.

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"К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья", - сказал Мишустин.

В пресс-службе Минэнерго добавили, что Новак более бессимптомно. Чувствует себя министр хорошо. 19 августа он примет участие в заседании ОПЕК+ по видеосвязи, пишет ТАСС.

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