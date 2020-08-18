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Московские врачи вылечили еще 1155 пациентов с коронавирусом

09:30
  • вторник
  • 18 августа 2020

Выздоровление подтверждено специальными исследованиями

Число вылечившихся от коронавируса пациентов в Москве продолжает расти и приближается к отметке в 200 тысяч. За минувшие сутки из столичных больниц выписались более 1 тысячи человек, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1155 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 199 117", - сказал Ракова журналистам.

По окончании лечения все пациенты проходят специальное обследование, чтобы подтвердить отсутствие заболевания, напомнила заммэра. Тех из них, кто должен оставаться под медицинским наблюдением, снабжают соответствующими инструкциями, заключила Ракова.

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