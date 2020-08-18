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Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной

09:32
  • вторник
  • 18 августа 2020

Его интересы в суде будет представлять Сергей Жорин

Продюсер Бари Алибасов выписался из психиатрической клиники и официально подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. 
"Он невменяемый на всю жизнь": сын рассказал о состоянии Алибасова

Недавно суд наложил арест на квартиру в Новой Москве, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову. Актриса начала судиться с мужем после того, как узнала, что хозяином квартиры стал помощник продюсера Сергей Моцарь. 

Бари Алибасов считает, что вдова Шукшина затеяла судебную тяжбу под влиянием своей дочери Ольги, которая недолюбливает продюсера. 

"Надо немедленно разводиться с Шукшиной, в ее семье творится какое-то безобразие, а с появлением Ольги Лида вообще как будто с ума сошла. Поэтому мы начинаем бракоразводный процесс. Жаль, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть", - цитирует Бари Алибасова starhit.ru

Интересы Алибасова в суде будет представлять звездный адвокат Сергей Жорин. 

Напомним, что Федосеева-Шукшина и Алибасов женаты с 2018 года. 

Недавно Бари Алибасов, по словам его сына, угодил в психиатрическую клинику после отравления, предположительно, алкоголем. Алибасов-младший объявил, что основателя "На-На" пытались отравить люди, связанные с семьей Шукшиных.  

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