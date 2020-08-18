Мишустин встретился с временным хабаровским губернатором

Говорили об экономике

Михаил Мишустин встретился с временным губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что премьер-министр и глава региона обсуждали экономические вопросы.

"Обсуждались вопросы бюджетной обеспеченности, энергетики и выравнивания тарифов, реализации инфраструктурных проектов, а также социальной защиты населения", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Михаил Дегтярев стал временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля после отрешения от должности прежнего руководителя региона Сергея Фургала. Ранее он возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля и этапирован в Москву. Его обвиняют в организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

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