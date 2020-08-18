Мишустин отправил в Москву заболевших COVID-19 журналистов

Премьер пожелал представителям СМИ скорейшего выздоровления

Рейс МЧС вывез в Москву журналистов правительственного пула, у которых тест на коронавирус оказался положительным. По поручению Михаила Мишустина представителей СМИ отправили в столицу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

"Здоровье и жизнь журналистов являются для нас приоритетом. Поэтому после того, как стало известно о положительных тестах, председатель правительства поручил обеспечить возвращение коллег домой с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в комментарии, распространенном пресс-службой кабмина. Беляков добавил, что премьер поблагодарил журналистов за работу и пожелал им скорейшего выздоровления.

В комментарии подчеркивается, что программу рабочей поездки Мишустина из-за сложившейся ситуации корректировать не пришлось, все запланированные совещания и встречи прошли по графику.

По словам Белякова, журналисты правительственного пула во время рабочей поездки премьера по Дальнему Востоку находились в тесном контакте друг с другом. Риск передачи вируса в случае заражения одного из них был достаточно высок. Именно поэтому принимались меры безопасности, включая тесты на коронавирус – благодаря которым в итоге и удалось выявить заболевание.

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