ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин отправил в Москву заболевших COVID-19 журналистов

09:56
  • вторник
  • 18 августа 2020

Премьер пожелал представителям СМИ скорейшего выздоровления

Рейс МЧС вывез в Москву журналистов правительственного пула, у которых тест на коронавирус оказался положительным. По поручению Михаила Мишустина представителей СМИ отправили в столицу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.
Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

"Здоровье и жизнь журналистов являются для нас приоритетом. Поэтому после того, как стало известно о положительных тестах, председатель правительства поручил обеспечить возвращение коллег домой с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в комментарии, распространенном пресс-службой кабмина. Беляков добавил, что премьер поблагодарил журналистов за работу и пожелал им скорейшего выздоровления.

В комментарии подчеркивается, что программу рабочей поездки Мишустина из-за  сложившейся ситуации корректировать не пришлось, все запланированные совещания и встречи прошли по графику.

По словам Белякова, журналисты правительственного пула во время рабочей поездки премьера по Дальнему Востоку находились в тесном контакте друг с другом. Риск передачи вируса в случае заражения одного из них был достаточно высок. Именно поэтому принимались меры безопасности, включая тесты на коронавирус – благодаря которым в итоге и удалось выявить заболевание.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.