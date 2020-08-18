Вышел бодрым шагом: появилось видео с Ефремовым после инсульта

Актера доставили в суд

Во вторник в Пресненском суде Москвы - очередное заседание по делу Михаила Ефремова. Прошлое рассмотрение по существу пришлось перенести из-за состояния здоровья артиста, но сейчас медицинских противопоказаний нет. Утром сотрудники ФСИН вывели Ефремова из его квартиры на Плотниковом переулке и доставили в суд. С журналистами артист традиционно не общался, а вот на процессе явно будет более разговорчив - ожидается, что именно сегодня Ефремов может дать показания.

Судебное заседание началось с получасовой задержкой, проходит в закрытом режиме, без телекамер. Как сообщается, актёр в зале сидит за столом рядом со своим адвокатом.

Михаила Ефремова в суд доставили на автомобиле Службы исполнения наказаний. Актёр из своей квартиры вышел бодрым шагом. Он одет в темный пиджак. Побрит и причёсан. Все указывает на деловой настрой. Правда, Ефремов остался немногословным. Не ответил даже на вопросы о самочувствии. По приезду в суд также быстро поднялся на крыльцо. Никакой посторонней помощи. В отличие от предыдущего раза.

Напомним, на прошлой неделе во время заседания Ефремову стало плохо. Он был госпитализирован с подозрением на инсульт. Заводили актера в суд под руки, а вынесли уже на носилках. Он был выписан из больницы через несколько дней. И во вторник готов участвовать в процессе. По словам адвоката, Михаил Ефремов готов озвучить свою позицию и рассказать собственную версию событий. Однако произойдёт ли это сегодня - пока вопрос остаётся открытым.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский ранее пообещал "очень важную веху в уголовном деле Ефремова". Но сегодня не озвучил, какие доказательства намерен представить. Заявил лишь, что гражданские иски со стороны потерпевших действительно готовы и попросил журналистов более его не отвлекать.

У здания суда сегодня нет традиционной группы поддержки Ефремова. На прошлые заседания приходили люди с плакатами, в том числе известные личности - коллеги.

Авария с участием автомобиля Ефремова произошла 8 июня. Его джип протаранил фургон, водитель которого позже скончался в больнице. По версии следствия, актёр был за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. И теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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