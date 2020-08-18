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Названа лучшая питьевая вода в России

10:12
  • вторник
  • 18 августа 2020

Проверку прошли пять образцов

Специалисты "Росконтроля" проверили питьевую воду в 5-литровых бутылках. Речь идет о брендах Societe Minerale Original, "Пилигрим", "Черноголовская", "Шишкин лес", "ФрутоНяня".  
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Все проверенные образцы являются безопасными. Однако водой высшей категории признали только "ФрутоНяню", предназначенную для детей. 

Вода Societe Minerale Original, "Пилигрим", "Черноголовская" и "Шишкин лес" не соответствует многим параметрам "физиологической полноценности", однако, как подчеркнули специалисты, от производителей этого и не требуется. 

"Вода, в идеале, должна не только утолять жажду, но и служить источником полезных микро- и макроэлементов: фтора, кальция, магния и других. Существует понятие - физиологическая полноценность питьевой воды. Недостаточное количество в воде, которую мы пьем ежедневно, каких-либо минералов, может привести к их дефициту в организме", - говорится на сайте организации. 

В воде "Шишкин лес" и Societe Minerale Original эксперты нашли небольшое количество фтора, что они посчитали безусловным плюсом этих образцов. 

В итоге "Росконтроль" рекомендовал к покупке все пять образцов. 

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