Мишель Обама резко высказалась о Трампе

Она выступила перед демократами

В Соединённых Штатах открылся съезд Демократической партии, основная задача которого - утвердить Джо Байдена единым кандидатом на президентский пост. В условиях пандемии собрание проходит в виртуальном формате, передает "ТВ Центр".

Одной из первых перед однопартийцами выступила Мишель Обама. Бывшая первая леди обвинила Дональда Трампа в том, что он погрузил страну в хаос. Со своей стороны, сам действующий президент в каждой предвыборной речи убеждает избирателей, что Байден по всем позициям проигрывает сильнейшим шахматистам мира - Владимиру Путину, лидерам Китая, КНДР, Ирана и Турции. В случае победы демократа США превратятся во вторую Венесуэлу.

Желая разбавить свои страшные пророчества юмором, Трамп рассказал и о новом прозвище для политических противников. Так, экс-президента Обаму и его помощника Байдена, по его словам, можно называть одним словом - "Обайден".

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