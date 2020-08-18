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Краснодарский губернатор рассказал о строительстве школ в регионе

11:57
  • вторник
  • 18 августа 2020

Ежегодно там должно открываться не меньше 10 учебных заведений

Строительство школ в Краснодарском крае идет ускоренными темпами, ежегодно в регионе должно появляться не менее 10 новых учебных заведений. Об этом рассказал глава субъекта Вениамин Кондратьев.

Накануне губернатор осмотрел одну из новых школ, ее возвели в кратчайшие сроки. Осенью она примет полторы тысячи ребят разных возрастов. Настолько большое и современное учебное учреждение появилось в Краснодарском крае впервые за последние три года. Но теперь работа пойдет быстрее, отметил Кондратьев. По его словам, в ближайшие 5 лет жители региона получат 50 новых школ.

"В этом году заканчивается строительство 14 школ, и одномоментно в строительстве находятся 30 школ. Это принципиально важно, если мы говорим о том, что Кубань, Краснодарский край развивается. Если мы на самом деле хотим социально-экономического развития края, мы должны строить школы. И строить еще больше, и строить качественно. И на самом деле оснащенными школы. Потому что социально-экономическое развитие начинается со школ", - сказал Кондратьев.
 

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