Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 9-летней Маши Михайловой

Девочке нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение девятилетней Марии Михайловой из Санкт-Петербурга.

У девочки тяжелая врожденная аномалия - синостоз плечевого сустава. Недоразвита левая рука, в правой отсутствует предплечье и локоть. Борьбу за здоровье Маши ее родители начали практически с рождения. Благодаря усилиям врачей, удалось сделать так, чтобы девочка могла хотя бы держать ложку. Но Маша растет, и рукой, которая не сгибается, скоро не сможет самостоятельно делать элементарные вещи вроде умывания и чистки зубов.

Чтобы собрать нужную сумму - 2 миллиона 73 тысячи 800 рублей - нужна ваша помощь. Сделать это очень просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта.

Девятилетняя Маша очень любит рисовать. В ее альбоме - целый мир, у героев которого одно заметное сходство - у всех маленькие ручки. Такие же, как у самой Маши. Девочка появилась на свет с очень редкой и тяжелой аномалией.

"Первая фраза врачей была - ой, а здесь патология ручек. Моя первая мысль – наверное, шесть пальчиков. А их оказалось всего пять. На две руки", - рассказала мама Маши Татьяна Михайлова.

Проксимальная эктромелия слева - левая рука безнадежно недоразвита. Плечелучевой синостоз справа - отсутствует предплечье и локтевой сустав.

"Ручка у нее не маленькая, она просто идет единой целиковой костью. А локтя как такового нету. Рука дальше не гнется", - говорит Андрей Михайлов, папа Маши.

Бороться за Машины ручки начали с первых месяцев ее жизни. Левую удалось вытянуть на 2 сантиметра аппаратом Илизарова, скоро будет еще одна операция. На правой разворачивали один из трех пальцев - чтобы обеспечить ребенку хват. Благодаря этому Маша самостоятельно держит шариковую ручку, а значит может учиться в школе. Девочка с нетерпением ждет первое сентября, скучает по друзьям. В классе, конечно же, есть мальчик, который помогает носить портфель.

Она живёт в своем беззаботным детском мире, но её родители с тревогой задумываются о будущем. С 9 лет у девочек начинается период активного физического развития. Растет, как выяснилось, и Машина правая рука - а ведь сгибается по-прежнему только кисть. Еще немного, и девочка не сможет даже донести ложку до рта.

"Рука растет понемножку, и она сможет обслуживать себя, поправить одежду, надеть носочки. Но не сможет умывать лицо, чистить зубы, это придется делать посторонним...", - рассказала Татьяна Михайлова.

Врачи научного Центра реабилитации им Г.А. Альбрехта, в котором девочка наблюдается с двух месяцев, нашли выход: установить эндопротез локтевого сустава, с помощью которого девочка сможет сгибать и разгибать руку. В России такие не производят, но можно заказать индивидуальный эндопротез в Германии. Стоимость именно Машиной модели - 2 073 800 рублей. Таких денег у семьи Михайловых нет. Мама Татьяна работу бросила - дочери необходима постоянная помощь. В семье еще двое детей. Папа Андрей работает водителем скорой. Он, хоть и не показывает внешне, но очень переживает за старшую дочь.

Татьяна и Андрей Михайловы стараются воспитывать своих детей самостоятельными. И Маша, как бы трудно ни было, все учится делать сама. Даже ролики у родителей выпросила, чтобы от брата с сестрой не отставать. Но вот операцию без финансовой помощи, семья не потянет. Супруги признаются: порой и сами отправляют SMS с небольшими суммами другим детям. Они верят, что теперь люди обязательно помогут и их Маше. Чтобы, когда она вырастет, ее можно было бы отпустить во взрослую жизнь.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

Чтобы собрать нужную сумму - 2 миллиона 73 тысячи 800 рублей - нужна ваша помощь. Сделать это очень просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН:7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Михайловой Марии, программа 1033

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