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Возможен ли компромисс между властью и оппозицией в Белоруссии

09:57
  • вторник
  • 18 августа 2020

Ситуацию в Белоруссии подробно обсудили в программе "События. 25-й час"

Решение Александра Лукашенко предложить перевыборы после изменения Конституции было импровизацией или запланированным шагом? Как можно в целом оценить реакцию президента республики на массовые протесты? И возможен ли компромисс между властью и оппозицией?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Попытка поговорить с рабочими белорусских предприятий – это поражение Лукашенко. Он приехал на заводы, как он предполагал, к своему базовому электорату. К тем, кто всегда за него. И заканчивается все скандированием: "Уходи!", - рассказал Костин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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