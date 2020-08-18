ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Завершился первый сезон "Московского киберспорта"

10:25
  • вторник
  • 18 августа 2020

Интерес к киберспорту растет

Первый сезон проекта "Московский киберспорт" завершился в столице. За три месяца работы проекта было зарегистрировано 58 тысяч заявок на участие в турнирах, сообщили в пресс-службе федерации компьютерного спорта Москвы.

Киберспортсмены прошли более 300 турниров по игровым дисциплинам Assetto Corsa, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Legends of Runeterra, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 20, NHL 20, World of Tanks и шахматам.

Трансляции в СМИ и социальных сетях набрали более 30 миллионов просмотров, а финалы игр и спецпроекты посмотрели 1,5 миллиона зрителей.

"Я уверен, что успешное завершение первого сезона "Московского киберспорта" - это только начало пути к еще боле зрелищным, а впоследствии - лучшим мировым киберспортивным соревнованиям. Интерес в обществе к подобным дисциплинам растет, а значит, после снятия всех ограничений мы увидим еще больше ярких событий и великих киберспортивных триумфов", - сказал руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Киберспорт
Киберспорт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.