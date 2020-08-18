Завершился первый сезон "Московского киберспорта"

Интерес к киберспорту растет

Первый сезон проекта "Московский киберспорт" завершился в столице. За три месяца работы проекта было зарегистрировано 58 тысяч заявок на участие в турнирах, сообщили в пресс-службе федерации компьютерного спорта Москвы.

Киберспортсмены прошли более 300 турниров по игровым дисциплинам Assetto Corsa, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Legends of Runeterra, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 20, NHL 20, World of Tanks и шахматам.

Трансляции в СМИ и социальных сетях набрали более 30 миллионов просмотров, а финалы игр и спецпроекты посмотрели 1,5 миллиона зрителей.

"Я уверен, что успешное завершение первого сезона "Московского киберспорта" - это только начало пути к еще боле зрелищным, а впоследствии - лучшим мировым киберспортивным соревнованиям. Интерес в обществе к подобным дисциплинам растет, а значит, после снятия всех ограничений мы увидим еще больше ярких событий и великих киберспортивных триумфов", - сказал руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

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