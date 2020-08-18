В России резко снизилась стоимость туров на юг

Одна из причин – открытие курортов Абхазии и Турции

Отдых на юге России в конце августа обойдется отпускникам на 20% дешевле, чем в начале месяца. Стоимость недельного тура на двоих с вылетом из Москвы – от 23 тысяч рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

"Сейчас минимальные цены недельных туров с авиаперелетом 22-28 августа на курорты Крыма и Краснодарского края колеблются в диапазоне 22,7-25,8 тыс. рублей на двоих. Для вылетов 15-21 августа этот диапазон был 26,7-32,9 тысяч рублей на двоих. Таким образом, стартовые цены на туры на Юг России снизились на 15-20%", - говорится в сообщении АТОР.

По данным туроператоров, сильнее всего цены снизились в Сочи, Геленджике и Анапе. Снижение в основном наблюдается в отелях эконом-сегмента.

По мнению экспертов, одна из причин - открытие для российских туристов курортов Абхазии и Турции. Также сокращение числа отдыхающих с детьми объясняется близким началом нового года.

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