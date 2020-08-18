В России за сутки выявили 4748 заболевших коронавирусом

Вылечились 6527 человек

В России за минувшие сутки выявили 4748 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 932493.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 693. В Подмосковье заболели еще 145 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 132 человека с коронавирусом. Из них 11 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 15872 человека.

Вылечились от коронавируса 6527 человек, в том числе в Москве - 1155. Общее число выздоровевших достигло 742628.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"