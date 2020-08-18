Ургант показал редкое фото с приемной дочерью

Эрике исполнилось 20 лет

Телеведущий Иван Ургант поздравил свою приемную дочь с днем рождения и опубликовал в Instagram несколько ее снимков.

"I ♥ 20 @e_ttg" - написал Ургант, указав ник Эрики в соцсети. Это традиционное поздравление шоумена. Таким лаконичным образом он поздравляет с днем рождения всех своих дочерей.

Иван Ургант выложил пять фото именинницы, причем последнее - самое ценное, поскольку тут шоумен позирует вместе с Эрикой. А они крайне редко показывают совместные снимки. Правда, этот кадр был сделан несколько лет назад. Эрика здесь еще совсем юная.

"20 - это так много", - написала у себя в соцсети Эрика. При этом она призналась, что с надеждой смотрит в будущее. В ее жизни должны произойти важные события, уверена девушка. "Мама и Папа, я вас очень люблю", - отметила она в послесловии.

Эрика живет и учится в США. Она встречается с темнокожим парнем по имени Муса, который в июне попал в скандал на антирасистской акции в Нью-Йорке. Муса вышел на улицу с плакатом, смысл которого заключается в том, что "система" обращается с афроамериканцами хуже, чем они с "вашими дочками". Некоторые посчитали, что парень оскорбляет Эрику, ее биологического отца и Ивана Урганта.

Напомним, что Иван Ургант женат на Наталье Кикнадзе. У них родились две дочери - Валерия и Нина. От предыдущих отношений у Кикнадзе остались дочь Эрика и сын Нико, который живет с отцом в Грузии.

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