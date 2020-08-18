ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ургант показал редкое фото с приемной дочерью

11:03
  • вторник
  • 18 августа 2020

Эрике исполнилось 20 лет

Телеведущий Иван Ургант поздравил свою приемную дочь с днем рождения и опубликовал в Instagram несколько ее снимков. 
Дочь Урганта объяснилась после скандала с темнокожим бойфрендом

"I ♥ 20 @e_ttg" - написал Ургант, указав ник Эрики в соцсети. Это традиционное поздравление шоумена. Таким лаконичным образом он поздравляет с днем рождения всех своих дочерей. 

Иван Ургант выложил пять фото именинницы, причем последнее - самое ценное, поскольку тут шоумен позирует вместе с Эрикой. А они крайне редко показывают совместные снимки. Правда, этот кадр был сделан несколько лет назад. Эрика здесь еще совсем юная. 

"20 - это так много", - написала у себя в соцсети Эрика. При этом она призналась, что с надеждой смотрит в будущее. В ее жизни должны произойти важные события, уверена девушка. "Мама и Папа, я вас очень люблю", - отметила она в послесловии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I❤️20 @e_ttg

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom)

Эрика живет и учится в США. Она встречается с темнокожим парнем по имени Муса, который в июне попал в скандал на антирасистской акции в Нью-Йорке. Муса вышел на улицу с плакатом, смысл которого заключается в том, что "система" обращается с афроамериканцами хуже, чем они с "вашими дочками". Некоторые посчитали, что парень оскорбляет Эрику, ее биологического отца и Ивана Урганта. 

Напомним, что Иван Ургант женат на Наталье Кикнадзе. У них родились две дочери - Валерия и Нина. От предыдущих отношений у Кикнадзе остались дочь Эрика и сын Нико, который живет с отцом в Грузии.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Иван Ургант
Иван Ургант
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.