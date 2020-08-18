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Врачебная тайна: суд отказался огласить диагноз Ефремова

11:15
  • вторник
  • 18 августа 2020

Участвовать в заседании актер может

Самочувствие Михаила Ефремова достаточно хорошее для того, чтобы участвовать в судебном заседании. Диагноз, который поставили актеру на днях врачи, судья оглашать отказалась, сославшись на врачебную тайну.
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"Точный диагноз актера оглашен не будет, он составляет медицинскую тайну. Что нам надо знать - это что Ефремов может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья", - заявила судья Елена Абрамова. Дело о ДТП с участием артиста слушается в Пресненском суде.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев перед началом заседания сообщил журналистам, что актер серьезно болен. Уточнять диагноз защитник не стал, также сославшись на врачебную тайну. Однако ранее Пашаев говорил, что медики обнаружили у актера нарушение мозгового кровообращения и хроническую обструктивную болезнь легких, передает ТАСС.

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